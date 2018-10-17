У Польщі показали "Донбас" Лозниці

У варшавському кінотеатрі “Luna” у вівторок ввечері за участю близько 300 глядачів відбувся допрем’єрний показ фільму “Донбас” режисера Сергія Лозниці.

Участь у показі взяли, зокрема, і його творці – другий режисер Марек Цидорович і костюмер Дорота Рокпльо, повідомляє Укрінформ.

“Для мене це дуже складний фільм, оскільки ми забуваємо, що це близько від нас, що ця війна поряд і що є люди, які не йдуть спати як ми, встаючи рано, і не знаючи, що їх чекає. Цей фільм змінив моє усвідомлення України”,- поділилася своїми враженнями від фільму перед його показом костюмер стрічки Дорота Рокпльо.

Вона звернула увагу, що у кінокартині знімалося 1,2 тис. статистів, які були переодянені у сценічні костюми.

У свою чергу Цидорович підкреслив, що творці фільму поставили собі завдання бути максимально близькими до правди.

За його словами, режисер Лозниця так зумів організувати роботу статистів, що вони не відрізнялися від справжніх акторів.

“Це вміння відрізняє Лозницю від інших режисерів”,- констатував Цидорович.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця наголосив, що на Донбасі триває війна і там й досі потерпають і гинуть від неї люди.

“Цей фільм заслуговує на те, щоб бути показаним в Польщі... Він також заслуговує на те, щоб бути показаним у світі”,- наголосив Дещиця, додавши, що його було номіновано від України на кінопремію “Оскар”.

Дещиця звернув увагу на те, що перед фільмом був показаний проморолик про Україну “Ukraine now” і як це дисонує з реаліями на окупованому Донбасі.

“Cаме цю Україну ми обрали, а не ту, яка є зараз на Донбасі. Ми хочемо, щоб Донбас і Крим йшли тим шляхом, який обрала Україна, – шляхом кращого життя, без воєн”, - підкреслив український дипломат.

Посол подякував дистриб’ютору кінострічки компанії “Against Gravity” за організацію показу “Донбасу” в Польщі.

Допрем’єрний показ організовано за ініціативи Посольства України в Польщі в рамках реалізації іміджевих заходів МЗС України.

Як інформувалося, тринадцять коротких сюжетів, об'єднані у фільмі, показують панораму життя на окупованих територіях, від трагедії до комічного фарсу. "Зелені чоловічки" не можуть пригадати назви свого "рідного містечка, тут поруч". Німецького журналіста на блокпосту зустрічають криком "фашиста зловили!". Тут святкують весілля та влаштовують вуличні розправи, експропріюють на благо "республік" машини та гроші, живуть у підвалах, рятуючись від обстрілів. Фільм Лозниці задається питанням: де в цьому калейдоскопі проходить межа між правдою і вигадкою?

За основу сценарію фільму взято аматорські відеоролики, зняті на окупованих територіях і відібрані режисером.

Український оскарівський комітет обрав драму "Донбас" національним претендентом на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою і успішно пройшов кваліфікацію. "Донбас" створювався у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним із переможців восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Українським копродюсером виступив Денис Іванов і кінокомпанія "Артхаус Трафік". Зйомки проходили цієї зими у Кривому Розі.

"Донбас" виходить у широкий український прокат 18 жовтня, а з 19 жовтня його показуватимуть у польських кінотеатрах.