У США створили програму, здатну передбачати врожайність на будь-якому полі

Американці створили програмне забезпечення, яке може наперед визначати врожайність культур на будь-якому полі.

Про це передає AgroPortal.

Агрограф, за словами розробників, є унікальним за своєю точністю ПО, здатним визначати рівень врожаю в межах окремо взятого поля.

«Ми хотіли використовувати одиницю виміру, яку використовують фермери, — пояснює співзасновник Джеймс О’Брайен, — Якщо ви вирощуєте кукурудзу в Айові або у вас є ферма броколі в Англії, ви засновуєте свою прибутковість в рамках певного поля».

Його партнер по стартапу Мутлу Оздоган до цього вже працював з використанням супутникових даних для зіставлення і моделювання іригаційних систем. Разом з О’Брайеном вирішили монетизувати ідею розрахунку врожайності. При цьому сама ідея передбачення врожайності в АПК не нова, тому стартап Агрограф більше призначений для страховиків і дистриб’юторів зернових культур, ніж самих фермерів. Останні ж отримують схожий результат за рахунок використання технологій точного землеробства.

«Компанії, що працюють з виробниками, не мають такої ж міри розуміння даних, як самі фермери. Прогнози на врожайність сільськогосподарських культур часто засновані на звітах окремих ферм з невеликою кількістю коштів незалежної перевірки», - зазначає О’Брайен.

Нещодавно стартап отримав $500 тис. інвестицій, тепер команда буде фокусуватися на масштабуванні і наданні свого продукту клієнтам.