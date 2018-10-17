У США знайшли гриб, який важить 10 тонн

В штаті Мічиган виявили опеньок величиною 37 гектарів та вагою до 10 тонн.

Щоправда тіло гігантського гриба здебільшого приховано під землею, повідомляє bioRxiv.

Так, у кінці 80-х років на Верхньому півострові Мічигану виявили грибницю опенька товстоногого, яка покривала площу у 37 гектарів, маса ж його за приблизними оцінками становила приблизно 10 тонн.

Проте, про нього доволі швидко забули. І от грибники знайшли у цьому місці здавалося б ще один велетенський гриб.

Дослідники з Університету Торонто і Карлтонського університету вирішили переконатися, чи точно це інший гриб, чи все ж таки той самий, і скільки йому в такому випадку років.

З’ясувалося, що це один і той же гриб, а вік його, якщо оцінювати за кількістю мутацій в різних частих грибниці, становить близько 2500 років.

Втім, Мічиганський опеньок – зовсім не найдавніший з грибів. У штаті Орегон є абсолютно дивовижна істота, також з роду опеньок, відкрита в 1988 році – ця Орегонському грибниця покриває понад 770 гектарів, а живе вона на землі вже більше восьми тисячоліть.

Таким чином, американські гриби потіснили на п’єдесталі блакитного кита, який раніше вважався найбільшим живим організмом на планеті.