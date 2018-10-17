У Вінниці відбудеться лицарський турнір пам’яті Максима Шимка

20–21 жовтня до день народження Героя України Максима Шимка, який загинув 20 лютого 2014 року на Майдані у Києві, у його рідній Вінниці проведуть дводенний лицарський фестиваль. На турнір пам’яті приїдуть реконструктори з різних міст України, більшість з них знали Максима за життя, адже він був учасником клубу історичної реконструкції «Білий Вовк» і власноруч виготовляв реконструкторський одяг собі та своїм друзям.

Як каже співорганізатор турніру, представник клубу історичної реконструкції «Аркота» Ольга Грабовська, змагання відбуватимуться за правилами історичного середньовічного бою у трьох номінаціях: поєдинки «Щит-меч», бої «5 на 5» серед чоловіків і «3 на 3» серед жінок. Крім того, усі бажаючі матимуть нагоду спробувати себе у ролі лицарів та позмагатися, щоправда, у м’яких обладунках.

«Торік ми вперше провели такий фестиваль у Вінниці. Серед бійців турніру були представники п’яти міст – з Вінниці, Києва, Житомира, Ужгорода та Хмільника. Загалом до півсотні учасників, – розповідає Ольга. – Цього року кинули собі виклик провести дводенний фестиваль і на участь у ньому відгукнулося вже до сотні учасників з різних міст. Будемо проводити як одиночні номінації у категорії «Щит–меч» окремо серед жінок і чоловіків, так і групові. Акцент робимо на жіночих номінаціях. Турнір стане гарною підготовкою для членів нашої національної збірної з історичного бою до всесвітнього Чемпіонату «Битва нації», який наступного року пройде у Сербії».

Ольга додає, що у перший день, 20 жовтня, пройдуть відбірні турніри. Їх проведуть на базі вінницької школи № 13, де навчався Максим Шимко. На наступний день, 21 жовтня, на площі біля колишнього кінотеатру «Росія» відбудеться урочисте відкриття фестивалю, фінальні змагання, а фінальним акордом стане виступ етно рок-гурту «FRAM».

Для довідки: Максим Шимко народився 21 жовтня 1979 року. Був учасником Вінницького клубу історичної реконструкції «Білий вовк». Член УНА-УНСО. Останній запис, який він залишив на свої сторінці у соціальній мережі, датується 18 лютого 2014 року: «За Україну! Хто може, їдьте в Київ!». Козак 4-го редуту Майдану, загинув 20 лютого під час розстрілу майданівців снайперами на вулиці Інститутській. Куля снайпера влучила Максимові в шию під час того, як він намагався врятувати пораненого. Герой України (посмертно).

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця