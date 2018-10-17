У Зоні відчуження створюють арт-проект "Бібліотека звуків Чорнобиля".

Про це повідомляє прес-служба Українського культурного фонду на сторінці у Facebook.

"Команда арт-проекту Artefact вже створює у Зоні відчуження бібліотеку звуків Чорнобиля. У рамках проекту буде встановлено інтерактивну діджитал-скульптуру, саундтрек до якої запишуть світові та українські музиканти. Після цього бібліотеку звуків буде викладено у відкритий доступ, щоб будь-який митець міг представити своє бачення саундтреку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Artefact — арт-проект за участю міжнародних та українських митців, що єднає медіа, digital та арт.

"Проект присвячений актуальній проблемі маніпулювання інформацією, фейкових новин, пост-правди та має за мету звернути увагу суспільства на необхідність свідомого споживання та поширення інформації, а також підвищити медіаграмотність суспільства", - повідомили у фонді.

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння Державного агентства України з управління зоною відчуження.