Україна та Аргентина домовились про співпрацю у сфері спорту

У вівторок Міністерство молоді та спорту України підписало угоду про співпрацю в сфері фізичної культури і спорту з Секретаріатом спорту Аргентинської Республіки.

Про це Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов написав на офіційній сторінці у Facebook.

"Перебуваючи з візитом в Буенос-Айресі, підписав Угоду між Міністерством молоді і спорту України та Секретаріатом спорту Аргентинської Республіки про співробітництво в сфері фізичної культури і спорту", - написав міністр на своїй сторінці в Фейсбук у вівторок.

Він зазначив, що на церемонії підписання були присутні Державний секретар з питань спорту Аргентини Карлос Хав'єр Мак Аллістер, який є членом уряду, і його наступник Діохенес де Уркіса. Він почне виконувати обов'язки свого колеги через місяць.

За словами І.Жданова угодою створюється нормативно-правова база українсько-аргентинського співробітництва в сфері фізичної культури і спорту через центральні органи виконавчої влади та громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

"У рамках Угоди відбуватиметься інтенсивний обмін досвідом між тренерами і спортсменами обох країн", - підкреслив Міністр молоді та спорту України.

Також плануються навчальні візити фахівців, організація і проведення семінарів і конференцій з актуальних питань сфери фізичної культури і спорту за участю представників державних органів, національних федерацій з видів спорту, спортивних товариств і клубів.