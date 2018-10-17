Україна вийшла в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА

Збірна України з футболу обіграла команду Чехії з рахунком 1: 0 і достроково посіла перше місце в своїй групі дивізіону Ліги націй УЄФА, що дозволяє їй в наступному розіграші турніру грати серед кращих збірних Європи і дає додаткову можливість пробитися на Євро- 2020.

Єдиний гол у переможному матчі з Чехією в Харкові на рахунку півзахисника Руслана Малиновського на 43-й хвилині, повідомляє прес-служба Федерації футболу України на офіційному сайті.

Україна виграла всі три матчі у своїй групі і набрала максимальні 9 очок. У Чехії 3 очки і у Словаччині 0 очок. Матчі Чехія-Словаччина і Словаччина-Україна в листопаді вже не вплинуть на те, хто займе перше місце в групі.

Перемога в групі дає Україні право в наступному розіграші Ліги націй боротися за перемогу в турнірі з провідними командами Європи.

Ліга націй також дає додаткову можливість пробитися на Євро-2020.

У березні 2019 року розпочнеться стандартний відбірковий турнір на Євро-2020. У фінальну частину Євро-2020 вийдуть по два переможці окремих десяти відбіркових груп (20 команд), решта 4 команди з 24 учасників будуть визначені в березні 2020 року в рамках Ліги націй. 4 переможці кожної групи свого дивізіону (серед яких вже є Україна) з числа тих збірних, що не змогли пройти основну кваліфікацію Євро, розіграють між собою путівки за олімпійською системою.

В інших групах дивізіону Ліги націй грають: в групі B2 - Туреччина, Швеція і Росія; в групі В3 - Північна Ірландія, Боснія і Австрія; в групі В4 - Данія, Ірландія та Уельс. Серед цих команд визначаться потенційні суперники України у стикових матчах за 4 путівки на Євро-2020.