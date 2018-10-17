Україна значно наростила експорт кави

У вересні 2018 року в порівнянні з вереснем минулого року імпорт кави збільшився на 16,6%, або на $1,6 млн до $11,4 млн, експорт зменшився на 22,3%, або з $23 тис. до $80 тис.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передають Українські новини.

У той же час за підсумками дев'яти місяців (у січні-вересні) імпорт кави збільшився на 25,8%, або на $18,3 млн до $89,2 млн. При цьому експорт також збільшився - на 83,9%, або на $614 тис. до $1,4 млн.

Найбільші поставки кави у вересні були з Польщі - $2,5 млн.