Українська стрічка "Вулкан" перемогла на Міжнародному фестивалі нового кіно в Хорватії

Стрічка "Вулкан" режисера Романа Бондарчука, створена за підтримки Держкіно України, виборола головний приз Міжнародного фестивалю нового кіно у м. Спліт (Хорватія).

Про це повідомляє прес-служба Держкіно на офіційному сайті.

"За визначенням журі фестивалю, "Вулкан" - це багатошарова притча, що з легкістю і гіркуватим присмаком зображує реальність", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Вулкан" уже став призером кінофестивалю "Золотий абрикос" (Вірменія), а також отримав приз за найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Алмати.

Міжнародний фестиваль нового кіно засновано у 1996 році, він вважається найстарішим у Хорватії. Мета фестивалю - відкривати нових авторів, які не бояться досліджувати, експериментувати й винаходити нову візуальну мову, тим самим покращуючи естетичні смаки глядачів.

У Києві показ фільму "Вулкан" відбудеться 21 жовтня в кінотеатрі "Київ" у рамках фестивалю Нового німецького кіно.