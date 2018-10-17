Українські січові стрільці повернулися до Кропивницького

В обласному центрі показали реконструкцію прибуття до міста легіону Українських січових стрільців, які перебували у Кропивницькому у 1918-му році.

Прибуття січових стрільців на місцевий залізничний вокзал відтворили актори і артисти оркестру з Івано-Франківського обласного театру ім. І. Франка у рамках проекту Українського Культурного Фонду «Галичина і Подніпров'я 1918-2018: Відновлення національних зв'язків». Вони пройшли у супроводі військового оркестру 3-го полку спецпризначення від вокзалу до пам’ятника Володимиру Винниченку, минувши Інженерний коледж (колись - Земське училище, де знаходився штаб УСС), колишнє Кавалерійське училище, Театральну площу та пам’ятну дошку братам Шульгіним.

За підтримки Культурно Фонду у Кропивницькому запланована низка заходів – крім реконструкції та ходи єдності «Рідні гості», театр ім.Франка безкоштовно покаже на сцені кропивницького театру свої легендарні вистави, серед яких «Солодка Даруся» та «Нація» за творами Марії Матіос.

Інна ТІЛЬНОВА, м.Кропивницький