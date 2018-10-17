В окупованій Керчі стався вибух у коледжі, щонайменше 10 людей загинуло

Одразу декілька джерел повідомляють про вибух у Політехнічному коледжі, розташованому на вулиці Войкова у Керчі.

Про це повідомляє Крим.Реалії, низка ЗМІ Росії та Reuters.

В результаті вибуху в навчальному закладі винесло віконні рами. У соцмережах повідомляють про загиблих і поранених.

Офіційної інформації про постраждалих на даний момент немає.

Корреспондент сайту “Керч – моє місто” повідомляє, що внаслідок вибуху є постраждалі. До місця події з’їжджаються карети “швидкої допомоги”, машини рятувальників, район оточують поліцією.

За даними “Кримінформа”, в коледжі стався вибух газу. Як повідомляє інформагентство, за попередніми даними, 10 людей загинули, ще 50 постраждали.

Такі ж дані наводить і Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

"Дуже багато постраждалих, їх вантажать в швидкі машини, 4-5 машин вже від'їхали, їде машина за машиною, дуже багато розбитих шибок", - повідомляє журналіст КЕРЧ.fm.

На 12.25 стало відомо, що швидких машин для евакуації постраждалих не вистачає. Для транспортування привернули громадський транспорт. На місце також приїхала аварійно-газова служба.

Згідно з інформацією каналу Mash в Telegram, носилок у швидких не вистачає. Постраждалих в коледжі через вибух газу переносять на дверях. Очевидці кажуть, що вибух стався в їдальні, там вибиті вікна.

Також повідомляється, що в коледжі знаходяться люди з автоматами. На місці НП дуже багато постраждалих.

На місце події прибули п'ять бригад "швидкої допомоги" з Керчі і кілька бригад медиків з найближчих населених пунктів. У соцмережах повідомили, що також стягують армійські підрозділи - для забезпечення безпеки і надання допомоги як постраждалим, так і представникам спецслужб.

“Керченський політехнічний коледж” – державне бюджетне освітня установа, його засновником є ​​російське Міністерство освіти Криму