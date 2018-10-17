Весь морський кордон України від Ізмаїла до Маріуполя буде взятий під охорону до кінця року

Нове Регіональне управління морської охорони, яке до кінця року має повноцінно запрацювати, візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал у Краматорську під час заходів в Донецько-Луганському регіональному управлінні ДПСУ, передає прес-служба ДПСУ на офіційному сайті.

"До кінця року буде розгорнуто нове Регіональне управління морської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, корабельно-катерний склад поповнюємо новими катерами", - зазначив Цигикал.

За його словами, в умовах російської агресії, терористичних загроз та міграційної кризи прикордонники вживають додаткові заходи щодо посилення контролю за в’їздом в Україну.

Крім того, він наголосив, що для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується морська компонента.

Цигикал нагадав, що у Держприкордонслужбі створено підрозділи оперативного реагування «Дозор», у тому числі й для проведення спеціальних дій на воді, система бойових резервів з потужним озброєнням та бронетехнікою, які спроможні у найкоротші терміни прикрити загрозливі напрямки, а для посилення авіаційної складової у найближчі два роки для прикордонної служби будуть закуплені 24 сучасних легких патрульних вертольоти французької компанії «Airbus»..