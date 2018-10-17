Відсьогодні у Канаді легалізовано збут та вживання марихуани

Відсьогодні на території Канади збут та вживання марихуани стали легальними.

Відповідні законодавчі зміни набули чинності у всіх провінціях й територіях Канади, повідомляє Укрінформ.

Детальні умови продажу та купівлі марихуановмісних продуктів різняться залежно від регіону, однак покупець не може бути молодшим за 18 років. Жителям більшості провінцій та територій відтепер також дозволено вирощувати вдома наркотичні коноплі, однак їхня кількість суворо регламентується.

Вживання марихуани у медичних цілях дозволене в Канаді вже багато років, але тепер для придбання цього наркотику направлення від лікаря не потрібне.

Хоча куріння марихуани відтепер абсолютно законне, їстівні товари із рослини поки під забороною, як і ряд інших марихуановмісних продуктів. Слабко розвиненою залишається і інфраструктура роздрібного продажу марихуани. Так, жителі Онтаріо, найбільш населеної провінції Канади, сьогодні отримали законний доступ лише до онлайн продажів марихуани, а фізичні магазини не з’являться тут ще щонайменше до весни. Подібна ситуація спостерігається і в інших провінціях.

У процесі підготовки до легалізації, що триває вже кілька років, зміни було внесено до багатьох законодавчих та підзаконних актів Канади, зокрема суттєво посилено покарання за керування транспортним засобом під впливом наркотичних речовин. Правоохоронці також отримали новітні технічні засоби для виявлення вмісту каннабіноідів у крові водіїв.

За попередніми підрахунками, доходи бюджетів різних рівнів від легалізації марихуани наступного року становитимуть близько 8 млрд дол.

Нагадаємо, що легалізація марихуани була однією із найбільш суперечливих передвиборних обіцянок чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Однак, вона дозволила йому заручитися підтримкою значної частини молодих виборців. Первинний план передбачав повну легалізацію до 1 липня цього року, однак через тривалі парламентські дебати із цього приводу, зняття заборони довелося відкласти.

На переконання Трюдо, виведення марихуани з тіні дозволить позбавити доходів злочинні угрупування, обмежити доступ до цього наркотику неповнолітніх та підвищити загальну безпеку в країні.