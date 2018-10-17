Військові прокурори з чотирьох областей розслідують падіння винищувача на Вінниччині

З метою встановлення причин авіакатастрофи Су-27 та здійснення невідкладних слідчих і процесуальних дії була створена група з числа прокурорів військових прокуратур Центрального та Західного регіонів України. Загалом у розслідуванням трагедії займаються 25 військових прокурорів з Полтавської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу заступник військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону Івана Парфьонов. За його словами, така координація дозволяє одночасно проводити слідчі дії на території як місця падіння літака, так і в місцях його постійної та тимчасової дислокації.

«Починаючи з вчорашнього дня триває проведення процесуальних та слідчих дій, до яких залучено слідчі Національної поліції, також сформована група військових прокурорів з чотирьох областей (зокрема обласних центрів), що дозволить встановити істину по справі. Слідчі дії проводяться як у військових частинах, так і на місці події. Тривають допити свідків, опитується цивільне населення. На даний час вже понад 40 свідків. Паралельно проводиться виїмка необхідних документів та матеріалів для проведення експертиз. Це передусім облікові дані, журнали польотів, наявність яких підтверджують факт здійснення вильотів», – коментує Івана Парфьонов.

Він додав, що на місці події закінчується зібрання останків загиблих, після чого планується призначення судової молекулярно-генетичної експертизи. Також вже призначені судово-медична експертиза та судова експертиза нафтопродуктів для дослідження зразків палива, яким заправлявся літак.

Нагадаємо, що 16 жовтня військовою прокуратурою Вінницького гарнізону відкрито кримінальне провадження за статтею 416 Кримінального кодексу України – «Порушення правил польотів або підготовки до них». Але на даний час військова прокуратура відпрацьовує кілька версій. Усі вони підлягають дослідженню. Про перші результати можна буде говорити виключно після закінчення проведення слідчих дій.

Як вже повідомлялося, вчора, 16 жовтня, близько 17:00 на території Вінницької області, неподалік селища Уланів Хмільницького району впав військовий винищувач Су-27. Обоє пілотів літака – командир екіпажу полковник Іван Петренко Іван Миколайович, начальник авіації повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗСУ та військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США – загинули.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото автора