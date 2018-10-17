Вибух у Керчі: 18 жертв, студент-терорист покінчив із собою

Підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що студент, який нібито влаштував вибух у коледжі в Керчі, застрелився.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російські ЗМІ.

"Студент цього коледжу, 22 роки, вчився на четвертому курсі в цьому ж навчальному закладі", - сказав Аксьонов.

Він також повідомив, що внаслідок теракту в керченському коледжі загинули 18 людей, постраждали 40.

Як повідомлялося, в середу в коледжі у Керчі спрацював вибуховий пристрій.