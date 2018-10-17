ЄС готовий подовжити перехідний період після Brexit на рік

ЄС готовий поступитися Великій Британії у суперечках про умови впорядкованого виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Глава делегації ЄС Мішель Барньє запропонував продовжити на один рік термін перехідного періоду після Brexit, пише Deutsche Welle.

До сих пір Євросоюз наполягав на завершенні перехідного періоду до кінця 2020 року. Глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн також висловився за продовження перехідного періоду після "Брекзіта". "Якщо буде додано ще один рік, це не зашкодить Європі, як, сподіваюся, і Великобританії", - сказав він в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk 17 жовтня.

Напередодні відкривається увечері 17 жовтня в Брюсселі саміту Євросоюзу Ассельборн виключив можливість швидкого прориву. "Я виключаю навіть диво", - сказав він, хоча і висловив упевненість в тому, що до грудня сторони домовляться про майбутні відносини. Жан Ассельборн попередив, що якщо цього не станеться, то буде втрачено десятки тисяч робочих місць.

В даний час переговори про умови "Брекзіта" зайшли в глухий кут. Глави держав і урядів країн ЄС сподіваються, що нинішній саміт надасть цього діалогу новий імпульс. Спостерігачі не виключають, що пропозиція Барньє може привести до прориву на переговорах.