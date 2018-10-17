За добу в районі ООС двоє військових загинули в результаті 19 обстрілів наших позицій

Упродовж минулої доби, 16 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони на офіційному сайті.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Активізувалася робота ворожих снайперів.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Станиця Луганська, Новозванівка, Луганське, Піски, Мар’їнка, Березове, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

На опорні пункти наших військ поблизу Луганського противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти. Позиції Об’єднаних сил в районі Водяного окупанти обстрілювали з мінометів82-го калібру. У Мар’їнці та Березовому по наших захисниках вели вогонь снайпери.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, один отримав поранення.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та ще двох поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Лебединське з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено. Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.