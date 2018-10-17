ЗСУ підтвердили смерть американського військового в результаті падіння Су-27

Другим загиблим в результаті падіння військового винищувача Су-27 під час навчань у Вінницькій області виявився військовий американської Нацгвардії.

Про це йдеться в оновленому повідомленні прес-центру командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

“Другим членом екіпажу був військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США”, – йдеться у повідомленні.

До цього було відомо, що в результаті катастрофи загинув полковник Петренко Іван Миколайович, заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування “Схід” Повітряних Сил Збройних Сил України.

До цього, у ВПС США офіційно підтвердили участь американського пілота у інциденті із літаком Су-27 на навчаннях в Україні.

Попри падіння винищувача Су-27, керівництво навчань “Чисте небо – 2018” вирішило продовжити польоти усіх типів авіатехніки.