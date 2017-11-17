Анкара відкликала 40 військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії

Після внесення Нарвегією імені Реджепа Ердогана до списку ворогів, Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в цій країні, повідомляє АР.

«Туреччина відкликала 40 військовослужбовців з військових навчань НАТО в Норвегії», - йдеться в повідомленні.

Таке рішення прийняли після того, як Норвегія внесла ім'я президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, а також першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка, до певного списку ворогів.

Ердоган особисто наказав негайно вивести турецькі війська «навіть якщо ці імена будуть видалені» зі списку.

Поки що у НАТО не прокоментували цю ситуацію.