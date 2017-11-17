Епіцентр бойового протистояння у зоні АТО змістився на Світлодарську дугу

У зоні проведення антитерористичної операції обстановка дещо ускладнилась. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби, повідомляють у Міноборони.

Так, на Луганському напрямку,епіцентром бойового протистояння стала Світлодарська дуга. Ворог, з невеликими перервами, близько трьох годин обстрілював наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП на підступах до Луганського. Загалом було випущено понад 90 мін. Українські воїни майже на кожен обстріл відповідали прицільним вогнем. Також увечері під обстріли з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Макарового. Провокував противник наших воїнів зі стрілецької зброї й у районі Кримського.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї. Грубо порушуючи Мінські домовленості, противник застосував артилерію калібру 152-мм поблизу Водяного. Зі 120- мм міномету бив по захисниках Павлополя і Широкиного. Наші позиції у передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО біля Новотроїцького, а під кінець доби незаконні збройні формування обстрілювали з великокаліберних кулеметів оборонців Старогнатівки.

Загалом, за минулу добу, окупанти 22 рази порушили перемир’я. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.