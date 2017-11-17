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Мілтон Фрідман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії

Facebook презентував додаток для ведення відеоблогів

17 листопада, 2017 - 22:49
Фото Reuters

Facebook представив додаток Facebook Creator для ведення відеоблогів.

Про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі.

Додаток дозволяє редагувати відео, додавати заставки, рамки і стікери.

У Facebook Creator також можна дивитися коментарі до відео з інших соцмереж і завантажувати їх туди.

Не виключено, що Facebook таким чином хоче створити конкуренцію сервісу YouTube. Головний аргумент соціальної мережі - більш зручна система монетизації.

Зараз додаток доступний в App Store, у Google Play він з'явиться дещо пізніше.

Джерело: День
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