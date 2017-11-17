Фінансові інституції США визнали дефолт Венесуели

Міжнародна асоціація свопів і деривативів (ISDA) визнала дефолт уряду Венесуели за державним боргом і облігаціями, випущеними державною нафтовою компанією країни PDVSA. Рішення прийняли одноголосно в четвер, 16 листопада, членами спеціального комітету асоціації, до складу якого входять 15 великих фінансових компаній, включаючи JPMorgan, Goldman Sachs і американський інвестфонд Elliott Management, пише Deutsche Welle.

Це означає, що власники кредитних дефолтних свопів, тобто страховок від дефолту, можуть отримати належні їм компенсації. Комітет збереться в понеділок, 20 листопада, щоб визначити умови виплати.

Декількома днями раніше міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's вже оголосило частковий дефолт Венесуели. За оцінками аналітиків, загальний держборг країни, включаючи борг PDVSA, становить $150 млрд. Зустріч з кредиторами в понеділок, 13 листопада, на якій мали обговорити можливості реструктуризації, пройшла безрезультатно. Влада Венесуели не запропонували жодного конкретного рішення проблеми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про рішення Венесуели не приймати долари під час розрахунків за нафту.