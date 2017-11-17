Франція і Німеччина блокують угоду щодо Brexit, - Девіс

Британський міністр із питань виходу країни з Євросоюзу Девід Девіс звинуватив Францію та Німеччину у блокуванні угоди щодо Brexit. Водночас Девіс повідомив, що є п'ять країн, які готові йти в переговорах далі. Він відзначив Данію, Нідерланди, Італію, Іспанію та Польщу, пише The Telegraph.

"Країни, подібні до Польщі, можуть побачити велику, велику вигоду в майбутній угоді, про яку ми говоримо", - сказав міністр.

Раніше Євросоюз висунув Великій Британії ультиматум для переходу до другої фази переговорів щодо Brexit. За словами представника ЄС з питань Brexit Мішеля Барньє, Британія має протягом двох тижнів оголосити свою позицію стосовно трьох основних питань переговорів щодо Brexit. В іншому разі, ЄС і Лондон не зможуть перейти до другої фази переговорів, передає Новое время.

Одним з основних пунктів, за якими сторонам не вдається досягти згоди, є фінансова угода про виплати Лондона до бюджету Євросоюзу.