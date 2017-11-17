Гриневич провела в Ужгороді відкритий діалог з освітянами Закарпаття

У п’ятницю, 17 листопада, в ректораті Ужгородського національного університету відбулася зустріч міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з працівниками навчально-освітніх закладів Закарпатської області. У зустрічі, яку відкрив вступним словом ректор УжНУ Володимир Смоланка, взяли участь народний депутат України Валерій Лунченко, директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, голова Державної інспекції навчальних закладів України Руслан Гурак, директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Сопкова.

«Символічно, що сьогоднішня зустріч освітян Закарпаття з керівництвом Міністерства освіти і науки України відбувається у стінах УжНУ, основними цінностями якого традиційно були і залишаються толерантність, різноманіття культур та повага до усіх етнічних груп при пріоритеті державних інтересів над корпоративними. Саме наш університет готує більшість фахівців для освітніх закладів області, тому сьогоднішня наша розмова буде предметною, професійною і, сподіваюся, результативною», – сказав, розпочинаючи зустріч, Володимир Смоланка.

Керівник МОН Лілія Гриневич у своєму виступі наголосила, що для вирішення такого надто важливого питання, як найкраще організувати вивчення української мови у школах національних меншин, потрібні спільні зусилля науковців і педагогів. «10 грудня ми очікуємо оприлюднення висновків Венеційської комісії, які можуть стати для на нас підґрунтям виступити з ініціативою деталізації навчання у школах національних меншин у залежності від специфіки мовної групи цієї меншини і її мовного середовища. Тому сьогодні у цій фаховій дискусії я б хотіла почути думки закарпатських освітян про те, як краще організувати цей процес, які методики застосувати, які підручники готувати, аби вони відповідали європейським мовним рекомендаціям, та інші чинники, які б ви хотіли сьогодні запропонувати», – мовила Л.Гриневич.

Після виступу міністра відбулася зацікавлена фахова дискусія, у якій взяли участь декан філологічного факультету УжНУ доцент Галина Шумицька, завідувач кафедри української літератури УжНУ, доктор філологічних наук, професор Валентина Барчан, завідувач кафедри словацької філології УжНУ, доктор філологічних наук, професор Світлана Пахомова, ректор Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ професор Ілдико Орос, директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Сопкова, директори шкіл І-ІІІ ступенів з угорською мовою навчання – Емеріх Бенедек (сел. Солотвино Тячівського району), Йосип Кантор (с. Велика Добронь Ужгородського району), Габріелла Гомокі (м. Виноградів), народний депутат Валерій Лунченко та присутні у залі керівники структур МОН.

Серед конкретних пропозицій, покликаних поліпшити вивчення української мови у школах національних меншин, виступаючі називали збільшення часу для уроків української мови, комплектування шкіл кваліфікованими учителями, розробку нових програм, які б спрощували навчальний процес та поліпшували засвоєння викладеного матеріалу, диференційований підхід в організації державної мови для представників національних меншин неслов’янських мовних груп, збільшення соціальної мотивації для вивчення державної мови та оплати учительської праці.

Робоча поїздка міністра освіти і науки України на Закарпаття триватиме 17-18 листопада. Лілія Гриневич проведе зустрічі освітянами Закарпаття в Ужгороді та Берегові.

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужгород. Фото Інформаційно-видавничого центру УжНУ