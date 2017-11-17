Колишній глава "Cosa Nostra" помер у в'язниці, відбуваючи довічне

Сальваторе Рііна, якому в четвер виповнилося 87 років, помер у тюремній палаті лікарні в Пармі, місті Північної Італії, де він відбував 26 довічних ув'язнень за десятки вбивств, скоєних в період з 1969 по 1992 рік.

Прізвисько "Звір", Рііна отримав за свою жорстоку кримінальну кар'єру на запорошених вулицях Корлеоне після Другої світової війни. Тоді він і став босом босів сицилійської мафії, пише Reuters.

Рііна сприяв процвітаючому економічному періоду для організованої злочинної групи Cosa Nostra, або «Наша Справа». Це був період, коли угруповання продавало героїн в Північній Америці і тримало важелі політичної влади в Палермо і Римі.

Але через жорстокість Рііни, сотні гангстерів порушили кодекс мовчання в 1980-х і 1990-х роках і дали свідчення проти нього, дозволивши магістратам Джованні Фальконе і Паоло Борселліно розкрити приховані таємниці Cosa Nostra і переслідувати їх лідерів за злочини рядових.

Арешт Риїни в 1993 році, через більш ніж 20 років біжеництва, стався через кілька місяців після того, як Фальконе і Борселліно були підірвані за його наказом. Це співпало з бурхливим падінням корумпованої післявоєнної політичної системи Італії.