Комітет ВР погодив усі правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони погодив усі правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Комітет рекомендуватиме депутатам ухвалити законопроект № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" в цілому.Таке рішення було прийнято у п’ятницю на засіданні Комітету, повідомляє Укрінформ.

Комітет погодив, зокрема, спірні правки до ст.10 законопроекту, додавши до неї окремий абзац. У ньому йдеться про права військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та осіб, які залучаються до здійснення заходів для забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях відповідно до Конституції і законодавства України. Таких працівників, які мають забезпечувати нацбезпеку і оборону в районах, прилеглих до бойових дій, згідно з узгодженими правками, повинен визначати керівник Генерального штабу за поданням командувача Об’єднаних Збройних сил.

Як зазначив голова Комітету Сергій Пашинський, мета цього законопроекту – оптимізувати застосування Збройних сил, тому що за нинішнім законодавством керує АТО перший заступник голови СБУ. "Але це неправильно, тому що 90 відсотків сил і засобів, що використовуються на лінії розмежування – це сили і засоби ЗСУ. Це законно, але не зовсім ефективно. Саме тому, щоб зняти це протиріччя, Президент України і подав цей законопроект, щоб врегулювати це питання", - сказав він.

Комітет також затвердив останній абзац ст. 2 законопроекту у такій редакції: "Особи, які беруть участь у збройній агресії РФ або залучені до участі в окупаційній адміністрації РФ, несуть кримінальну відповідальність за діяння, які порушують норми міжнародного гуманітарного права".

Секретар Комітету Іван Вінник підкреслив, що норма у колишній редакції дозволяла притягати до відповідальності "навіть вчителів, які змушені сьогодні працювати на окупованих територіях у школах". Саме тому вирішили змінити дану норму: тепер вчителі не підпадають під її дію, адже вони не порушують гуманітарне право.

"Таким чином, всі цивільні особи, які не вчиняють військових злочинів, не можуть бути притягнені до відповідальності. Ті, хто стріляє в українців – тут зрозуміло", - зазначив Вінник.

За словами секретаря комітету, із прикінцевих положень вилучені згадки про надання статусу учасника АТО, а у разі ухвалення даного законопроекту відповідні зміни до законодавства готуватимуть окремо.

Рішення рекомендувати Раді прийняти узгоджений законопроект в цілому підтримали 9 членів Комітету, 1 утримався. Представники від фракції «Самопомочі» не взяли участь у засіданні Комітету.

Нагадаємо, епіцентр бойового протистояння у зоні АТО змістився на Світлодарську дугу.