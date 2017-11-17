Краматорськ з робочим візитом відвідує Посол Великобританії Джудіт Гоф

У Краматорськ з робочим візитом приїхала Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Великобританії і Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф. Про це повідомляє кореспондент «Дня».

Під час зустрічі з головою Донецької обласної державної адміністрації Павлом Жебрівським посол Великобританії обговорила ряд політичних, економічних і гуманітарних питань. Також вона зустрілася з організацією «The halo trust», яка займається розмінуванням, а також з військовими і цивільними. За її словами, саме такі особистісні візити дають можливість на власні очі пересвідчитись у ситуації, яка відбувається на Сході Україні, і бути поінформованим. Також вона уточнювала у військових, які вони мають потреби, і чим Британія може ще допомогти. Пані Джудіт Гоф запевнила, що Великобританія і надалі підтримуватиме Україну - в тому числі і фінансово через програми, спрямовані на відновлення інфраструктури, малі соціальні гранти тощо.

«Це мій черговий робочий візит на Схід України. У нас багато проектів, якими ми допомагаємо регіону відновитися, зокрема в економічному плані. І вони допомагають зрозуміти і відчути ситуацію, яка відбувається на Донбасі», - зазначила вона.

На запитання кореспондента «Дня» щодо перспектив введення миротворців на Донбас, Джудіт Гоф відповіла: «Ми добре знаємо ситуацію на Донбасі і позицію зі сторони Російської Федерації. Це неприйнятна позиція для України. Працюємо над цим питанням. Сьогодні у Нью-Йорку і в Києві відбуваються численні дискусії саме на тему перспектив введення миротворчої місії на схід України. Будемо сподіватися, що найближчим часом питання зрушиться».

Нагадаємо, вчора кореспонденти «Дня» відвідали в зоні проведення АТО один із військових тренувальних полігонів.

Вадим ЛУБЧАК, «День»