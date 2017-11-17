Львівських левів вдягли у мантії

Сьогодні, 17 листопада, у Міжнародний день студентів Львів традиційно долучився до вітання всіх спудеїв міста. цього дня левів, які стоять при вході в Ратушу одягнули в мантії, а на голови їм натягли квадратні академічні шапочки.

Одягали левів представники Студентської ради Львова. Саме ця подія є офіційним стартом святкування Дня студента у місті.

«Одна з візиток нашої країни, нашого міста – це є класні, потужні студенти. Сьогодні ми маємо День студента, і ось ці два леви, які сьогодні стали студентами, вони мають такий досвідчений вік. Я бажаю, що би ви завжди стояли на своїй потужній позиції і саме ви є тим мотором, який рухає наше місто вперед»,- сказав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Крім цього, біля входу в міську раду встановили велику копію студентського квитка. Місце, де має бути фотографія в ньому – порожнє. Тож кожен охочий може зайти за банер і ставши у пустому віконечку сфотографуватися на пам’ять у студентському квитку.

«У зв’язку з ти, що День студента цього року випав на п’ятницю, то більшість заходів відбулися вчора. Студенти не хотіли ризикувати, що в п’ятницю дуже мало студентів буде присутні у Львові. Власне, вчора було багато заходів по Львівських вишах, дуже багато рекордів, флеш-мобів»,- розповів новообраний студентський мер Львова Олександр Николяк.

Павло Паламарчук, Львів