НАБУ розслідує справу про ймовірне незаконне збагачення Луценка

За фактом можливого незаконного збагачення генпрокурора Юрія Луценка відкрили кримінальне провадження. Рішення прийняло НАБУ, інформацію підтвердила речниця відомства Світлана Оліфіра, передає Еспресо.TV.

За її словами, розслідування у цій справі розпочали 30 жовтня відповідно до виконання рішення Солом'янського районного суду Києва. Наразі підозри ще нікому не вручили.

Зазначимо, вчора ЗМІ повідомили, що Генеральна прокуратура порушила справу проти директора НАБУ Артема Ситника за розголошення даних досудового слідства.

Як відомо, минулого тижня в інтернет потрапив аудіозапис розмови з головними редакторами кількох видань, на якому людина, з голосом схожим на Ситника, розповідала деталі кримінальних проваджень, зокрема, зачитувала матеріали справи щодо екс-прокурора сил АТО Костянтина Кулика.