Партія Меркель пропонує компроміс для формування коаліції

Блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз готовий піти на компроміси у питанні клімату для формування коаліційного уряду Німеччини.

Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС Волкер Кодер, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

За словами Кодера, консерватори готові піти на компроміс щодо скорочення викидів від вугільних електростанцій, щоб дійти згоди із партією "Зелених".

"Я відчуваю готовність всіх сторін, і кожен повинен піти на поступки. Я вважаю, що переговори повинні закінчитися ці вихідні", - сказав він.

Блок ХДС-ХСС, "Вільні демократи" та "зелені" у п’ятницю відновили переговори після вчорашнього провального раунду.

Очікувалося, що коаліцію сформують до 16 листопада, але, очевидно, процес затягнеться до понеділка.

"Я прибула на ці переговори з наміром, незважаючи на всі труднощі, виконати завдання, яке дали нам виборці і сформувати коаліцію", - сказав лідер консерваторів Ангела Меркель.