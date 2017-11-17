Північна Корея виключає переговори із США щодо ядерної зброї

Північна Корея виключає переговори з Вашингтоном, поки продовжуються спільні військові навчання США та Південної Кореї, заявивши, що ядерна програма Пхеньяну залишатиметься стримуючим фактором проти ядерної загрози США.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив Хан Те Сонг (Han Tae Song), посол Північної Кореї при Організації Об'єднаних Націй в Женеві, передає ЄП.

Зазначається, що Південна Корея та Сполучені Штати погодилися в п'ятницю продовжувати працювати над мирним вирішенням північнокорейської ядерної кризи, однак американський посол заявив, що важко оцінити наміри Північної Кореї, оскільки "сигналу немає".

Коли Хана запитали про ці двосторонні переговори в Сеулі, він відповів: "Поки існує постійна ворожа політика проти моєї країни зі сторони США і до тих пір, поки продовжуються військові ігри на нашому порозі, переговорів не буде".

Нагадаємо, Трамп заявив, що намагається подружитися з Кім Чен Ином.