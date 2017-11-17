Польща закликає інші країни ЄС відмовитися від російського газу, - МЗС

Польща переконує інші країни Європейського союзу відмовитися від поставок природного газу з Росії.

Про це в ефірі "Польського радіо" заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

"Ми хочемо завершити у 2022 році російський контракт. Більш того, ми закликаємо інші країни, наприклад Хорватію, щоб вона теж побудувала газовий термінал в Адріатиці, який міг би забезпечити цю частину Європи газом з інших держав світу", - заявив він.

Раніше Глава Європейської ради Дональд Туск закликав країни ЄС прискорити роботу над законодавчим блокування російського проекту Північний потік-2.

Туск звернувся до лідерів країн ЄС з листом, головним проханням якого є швидке напрацювання проекту змін до газової директиви, який кілька днів тому запропонувала Європейська комісія.