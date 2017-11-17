Правозахисники занепокоєні здоров'ям кримського активіста Балуха

Справу українського активіста Володимира Балуха повторно розглядають в підконтрольному Росії Роздольненському суді Криму. Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомила, що повернення в СІЗО небезпечне для його здоров'я, пише Крим.Реалії.

"У нього з'явилися проблеми і зі спиною, і з нирками, він повідомляв і про проблеми з серцем. Ми серйозно побоюємося за його здоров'я. Наближається зима, через холод проблем із загостренням хвороб буде тільки більше", - сказала Скрипник.

За словами правозахисниці, засідання суду 16 листопада підтвердило, що справа Володимира Балуха має суто політичний характер.

"Володя має всі підстави бути звільненим, але вже другий склад суддів це ігнорує", - пояснила вона.

У четвер, 16 листопада, Роздольненський суд Криму відхилив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха і залишив його під арештом "через відсутність змін в обгрунтуванні перебування під вартою".

10 листопада в підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді відбулося засідання у справі українського активіста Балуха. Під час процесу йому стало погано, йому викликали "швидку допомогу" і відвезли в лікарню.

Згідно з висновком лікаря, у Балуха гострі болі, остеохондроз поперекової частини. Брати участь в судовому засіданні він не може, йому необхідно амбулаторне лікування. Лікарі заявили, що Балух може перебувати в ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше у Балуха в кримському СІЗО почалися проблеми з серцем.