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Мілтон Фрідман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії

Пучдемон прибув до брюсельського суду на слухання щодо видачі його Іспанії

17 листопада, 2017 - 16:57
Фото Reuters

Колишній каталонський лідер Каталонії Карлес Пучдемон прибув в міністерства юстиції Бельгії, де почалися перші слухання стосовно його видачі Іспанії, передає УНН.

О 14:00 за місцевим часом екс-президент Каталонії та четверо колишніх членів каталонського уряду даватимуть відповідні свідчення.

Очікується, що перші слухання триватимуть кілька годин.

Як повідомляє видання з посиланням на дипломатичні джерела, адвокати Пучдемона мають намір оголосити судовий процес політичним.

Нагадаємо, що прем'єр Іспанії закликав каталонців до активної участі у дострокових виборах.

Джерело: УНН
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