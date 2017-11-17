Пучдемон прибув до брюсельського суду на слухання щодо видачі його Іспанії

17 листопада, 2017 - 16:57
Колишній каталонський лідер Каталонії Карлес Пучдемон прибув в міністерства юстиції Бельгії, де почалися перші слухання стосовно його видачі Іспанії, передає УНН.
О 14:00 за місцевим часом екс-президент Каталонії та четверо колишніх членів каталонського уряду даватимуть відповідні свідчення.
Очікується, що перші слухання триватимуть кілька годин.
Як повідомляє видання з посиланням на дипломатичні джерела, адвокати Пучдемона мають намір оголосити судовий процес політичним.
Нагадаємо, що прем'єр Іспанії закликав каталонців до активної участі у дострокових виборах.
Джерело: УНН