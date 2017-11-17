РФ дає зелене світло на використання хімічної зброї у Сирії, - Гейлі

Російська Федерація в четвер заблокувала резолюцію в Раді Безпеки ООН, підготовлену американською стороною, щодо продовження строку роботи групи, яка розслідує використання хімічної зброї у сирійському конфлікті, викликавши хвилю невдоволень серед представників США, передає УНН.

Російське вето означає, що групу, яка раніше виявила факт використання хімічної зброї з боку як бойовиків Ісламської держави, так і сирійського уряду, буде розпущено в п’ятницю.

Посол США Ніккі Р. Гейлі засудила російське вето, заявивши, що “воно нанесло сильний удар”, і звинуватила Кремль у наданні зеленого світла на використання хімічної зброї, військового злочину.

“Послання будь-якому слухачеві є зрозумілим: насправді Росія вважає прийнятним використання хімічної зброї в Сирії”, - сказала американський посол.

Пізніше, звернувшись до російської сторони, вона додала, що наступна хімічна атака в Сирії, якщо така відбудеться, буде “на вашій совісті”.

Нагадаємо, що у Сирії стався теракт, понад 20 загиблих.