РФ значно збільшила свою військову присутність в Арктиці, - Столтенберг

Росія активно відкриває військові бази часів СРСР в Арктиці. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, активно відкриваючи законсервовані військові бази часів СРСР, РФ розміщує нові озброєння і радари, а також вводить в експлуатацію новий флот криголамів. Вересневі навчання "Захід-2017" були частково проведені на Крайній Півночі, повідомив Столтенберг, пише DW.

"Союзники пильно стежать за нарощуванням російських військ в Арктиці. Альянс покладається на те, що будь-які розбіжності і територіальні спори між Росією і суміжними державами будуть вирішені за допомогою діалогу і дипломатії", - зазначив Генеральний секретар НАТО.

Навесні 2017 року Міноборони РФ повідомляло, що відновлює мережу полярних аеродромів в Арктиці і добудовує військові містечка.

Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". А 2016 року завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа.

Військова присутність РФ в Арктиці досягла безпрецедентних масштабів з часів холодної війни, зазначають західні оглядачі.

Сенатор від Аляски Ден Салліван у травні закликав Вашингтон посилити військову присутність США у регіоні через нарощування збройних сил Москвою. За його словами, у квітні сталося п'ять "провокаційних" інцидентів з російськими бомбардувальниками.