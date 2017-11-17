СБУ провела на Закарпатті спецоперацію з викриття контрабандистів

Спільно з підрозділами СБУ, українські прикордонники провели масштабну спецоперацію на Закарпатті. Основною метою було викриття організаторів контрабанди в регіоні. Про це заявив речник відомства Олег Слободян, повідомляє прес-центр ДПСУ.

"Ця спецоперація є раптовою, її підготовка та реалізація трималися у таємниці. До проведення операції залучено сотні співробітників", - заявив він.

Правоохоронці обшукали десятки приміщень, зокрема приватних, які належать особам, що можуть бути причетними до незаконної діяльності. Під час операції застосовували броньовану техніку та прикордонну авіацію, заявили в Держприкордонслужбі, передає Deutsche Welle.

Правоохоронці проводили спецоперацію із затримання підозрюваних у незаконному відчуженні 140 гектарів землі у Закарпатській області, у тому числі земель прикордонної смуги. Мало місце і затримання одного підозрюваного. Йдеться про підозри у протиправній діяльності державних службовців, які "незаконно відчужували землі прикордонної смуги, а також займалися обігом наркотиків на території України та за її межами", повідомила прес-секретар військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак в ефірі телеканалу "112 Україна".

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляв, що на державному кордоні України з Угорщиною 150 кілометрів перебувають у приватній власності та що прикордонники не мають повноцінного доступу до цієї території, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Після цього Держприкордонслужба України заявила, що охорона державного кордону в Закарпатській області, що поблизу приватних земельних ділянок, здійснюється в повному обсязі. У відомстві наголосили, що вживають усіх заходів, аби повернути в державну власність земельні ділянки, розташовані вздовж лінії державного кордону.