Суд продовжив арешт Єфремова ще на два місяці

Колишньому керівнику фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову продовжили арешт на 60 діб.

Відповідне рішення прийняв у п'ятницю Старобільський районний суд Луганської області.

"Суд ухвалив продовжити Єфремову Олександру Сергійовичу 22 серпня 1954 року народження строк тримання під вартою до 15 січня 2018 року включно", - оголосив рішення головуючий суддя Олександр Пелих, додавши, що ухвала оскарженню не підлягає.

Суд задовольнив клопотання прокурорів. Захист Євремова просив відпустити його з-під варти. Наступне засідання суду призначене на 20 листопада.

Генеральна прокуратура України 4 січня направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова.

Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання "ЛНР"; державній зраді.