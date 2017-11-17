Tesla презентувала електричну вантажівку з динамічними характеристиками спортивних авто

Компанія Tesla презентувала у Каліфорнії першу електричну вантажівку із фантастичними на сьогодні характеристиками. Її динамічні показники не відрізняються від багатьох сучасних спортивних автомобілів. До 100 км/год він розганяється за 5 секунд без вантажу і за 20 секунд з повним завантаженням у 36 тонн, пише Tehnot.

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що вантажівка здатна проїхати на одному заряді 500 миль (800 км), але це при повному завантаженні і з максимальною швидкістю.

Фантастичні характеристики стали можливими завдяки роботі над зменшенням аеродинамічного опору. Цей показник у Tesla Semi краще, ніж навіть у Bugatti Veyron.

Вантажівка Tesla Semi вже доступна для замовлення. Реальні вантажівки з’являться на ринку в 2019 році.