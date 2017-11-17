У Білорусі затримали власкора "Українського радіо", звинувачують у "шпигунстві"

У Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка. Про це у п'ятницю повідомив у Facebook голова НСТУ Зураб Аласанія.

"Затримано власкора UA: Українське Радіо в Білорусі, громадянина України Павла Шаройка. Від офіційних відповідей на наш запит посольство Білорусі поки ухиляється", - зазначив він.

Аласанія додав, що за неофіційною інформацією, Шаройку висунуто "стандартне для іноземних кореспондентів" обвинувачення в шпигунстві.

Факт затримання підтвердила заступниця головного редактора у Дирекції інформаційного мовлення та завідувач редакції закордонної кореспондентської мережі Світлана Мялик.

"Власкор "Українського радіо" у Білорусі Павло Шаройко заарештований. Про це мені повідомила дружина Павла Олена. Арешт, за її словами, відбувся 25.10 у Мінську. Перед тим силовики провели обшуки у помешканні", - написала вона у Facebook.