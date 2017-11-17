У Києві закрили станцію метро "Либідська", шукають вибухівку

17 листопада, 2017 - 15:54
Київський метрополітен зачинив вхід до станції "Либідська" через повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-центр столичного метрополітену у своєму аккаунті в Twitter.
"Станцію "Либідська" зачинено на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - наголосили у відомстві.
Увага!
Станцію "Либідська" зачинено на перевірку.
Анонімний дзвінок про мінування. #alert_metro
— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) November 17, 2017
Зазначимо, що 9 листопада у Києві невідомі "мінували" станції метро "Палац спорту" та "Хрещатик". Як пізніше встановила СБУ, фейкові мінування інфраструктурних об’єктів і місць масового перебування людей в Україні є операцією спецслужб Росії.