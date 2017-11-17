У Києві закрили станцію метро "Либідська", шукають вибухівку

Київський метрополітен зачинив вхід до станції "Либідська" через повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-центр столичного метрополітену у своєму аккаунті в Twitter.

"Станцію "Либідська" зачинено на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - наголосили у відомстві.

Увага!

Станцію "Либідська" зачинено на перевірку.

Анонімний дзвінок про мінування. #alert_metro

— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) November 17, 2017

Зазначимо, що 9 листопада у Києві невідомі "мінували" станції метро "Палац спорту" та "Хрещатик". Як пізніше встановила СБУ, фейкові мінування інфраструктурних об’єктів і місць масового перебування людей в Україні є операцією спецслужб Росії.