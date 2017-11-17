У Львові вшановують пам'ять Соломії Крушельницької

Учора виповнилося 65 років, як відійшла у Засвіти легендарна оперна співачка і педагог, «Вагнерівська примадонна» XX століття Соломія Крушельницька (23 вересня 1872 – 16 листопада 1952)

На честь знаменитої оперної діви, яка останні роки життя провела у Львові, відбулася низка заходів. Йдеться передовсім про ХVІ Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької у Львівській опері.

У програмі фесту, який триватиме до 19 листопада, – оперні постановки «Ріголетто» Джузеппе Верді, «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччіні, «Аїда» Джузеппе Верді, балет «Повернення Баттерфляй» Джакомо Пуччіні та Мирослава Скорика, також – два концерти пам'яті Соломії Крушельницької, один із яких відбудеться у межах ще одного міжнародного фестивалю, що триває цими днями у Львові, – «Відкриваємо Падеревського».

Розпочалися дні на честь Крушельницької виставкою живопису «Соломія» у Дзеркальній залі Оперного театру, де публіці представили 28 полотен відомих українських художників, які відтворили не тільки образ патронеси Львівської опери, а й зобразили прекрасні місцини України, пов’язані з ім'ям Соломії Крушельницької. Експозиція буде чинна до 10 грудня. На відкритті виставки, звісно ж, лунали й твори з репертуару Соломії Амвросіївни, які виконала провідна солістка опери Галина Вільха.

У переддень пам’яті примадонни у її помешканні на однойменній вулиці (тепер – це Музей Соломії Крушельницької у Львові) для прихильників таланту співачки відбувся концерт, складений з арій та пісень з репертуару зірки, у виконанні солістів Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Також публіці нагадали найважливіші моменти з життя прими.

А16 листопада, у день пам’яті оперної діви, працівники Львівської опери прийшли на Личаківський цвинтар, де знайшла останній прихисток Соломія Крушельницька, аби покласти квіти, запалити свічки і вклонитися її постаті та талантові.

Пам'ятні заходи у Львові на честь Соломії Крушельницької тривають.

Нагадаємо, що співачку ще за життя визнали однією з найвидатніших виконавиць світу. Виступала на оперних сценах Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Росії, Польщі, Австрії, Єгипту, Чилі, Аргентини… Співала у виставах «Аїда», «Трубадур», «Фауст», «Страшний двір», «Манон Леско», «Чіо-чіо-сан», «Кармен», «Електра», «Пікова дама»… Автор музики опери «Мадам Баттерфляй» – композитор Джакомо Пуччіні – подарував Соломії Крушельницькій свій портрет із написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй», тому що друга постановка його опери мала успіх саме завдяки таланту і голосу Соломії (а от перша – провалилася).

Серед численних нагород та відзнак Соломії, зокрема, – звання «Вагнерівська примадонна» XX століття. Бути з нею на одній сцені вважали за честь всесвітньо відомі тенор Енріко Карузо, баритон Тітта Руффо та високий бас Федір Шаляпін.

Успіхи Крушельницької на оперних сценах світу були успіхами і визнанням української музики й мистецтва.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Олени ХРАМОВОЇ.