У Слов’янську відкрили відремонтоване дитяче відділення обласної психіатричної лікарні, - Жебрівський

17 листопада 2017 року у Слов’янську відбулось урочисте відкриття відремонтованого дитячого відділення обласної психіатричної лікарні. Роботи проводилися за підтримки німецької федеральної компанії GIZ, яка працює за дорученням уряду Німеччини у співпраці з Люксембурзьким Червоним Хрестом в рамках Програми інфраструктурних ініціатив для України.

Про це повідомляє кореспондент «Дня» з місця подій.

Відкривав відділення лікарні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, за участю Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина Вольфганга Мессінгера; директора проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням ВПО» GIZ Бербеля Швайгера; координатора Люксембурзького Червоного Хреста Міріам Якобі.

«Завдяки міжнародній допомозі у дитячому відділені, яке розраховане на 65 дітей, були встановлені дах, нові віконні блоки та двері, проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень, замінені електромережі, системи холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, опалення та вентиляції, утеплений фасад, виконано благоустрій та побудовано дитячий майданчик. Завдяки проведеному ремонту змінилися й підходи до лікування: тепер батьки можуть перебувати тут цілодобово разом зі своїми хворими дітьми; крім того, відкрито гарячу лінію, за якою фахівці будуть надавати рекомендації. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за співпрацю й допомогу», - сказав у своєму виступі Жебрівський.

Варто зазначити, що КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов’янськ» була заснована у 1958 році. Розташована на ділянці площею 11,5 гектарів. Станом на 1 січня 2014 року в лікарні експлуатувалися 6 лікувальних та 4 допоміжних господарчих корпуси.

Під час бойових дій - з 12 квітня по 5 липня 2014 року вони були пошкоджені, дві зруйновані й відновленню не підлягають.