У Стокгольмі чоловік розстріляв перехожих з автомату

У передмісті Стокгольма, Естберге, невідомий у бронежилеті відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

У результаті один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Про це повідомляє місцеве видання Aftonbladet.

Кілька людей після інциденту були допитані, але ніхто з них не затриманий.

За попередніми даними, стрілянина не має відношення до тероризму і пов'язана із з'ясуванням відносин між кримінальними структурами.

Спочатку видання повідомило, що поліція розшукує підозрюваного на автомобілі Porsche. Однак інший місцевий ресурс Ехргеѕѕеп каже, що поліція поки не підтверджує цю інформацію.

За попередньою інформацією, потерпілий має поранення ніг.