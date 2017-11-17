У Вінниці внаслідок вибуху гранати загинула людина

Сьогодні, 17 листопада, рано-вранці в будинку на вул. 600-річчя, що у спальному районі Вінниці, пролунав вибух і сталася пожежа. На місці події рятувальники встановили, що загорання відбулося в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, звідки йшов густий дим. Головне управління ДСНС України у Вінницькій області повідомило, у локалізації пожежі була задіяно 13 спеціалістів газодимозахисної служби. Вони ліквідували загорання за кілька хвилин. У згорівшій квартирі виявили людину без ознак життя.

Начальник відділу комунікації Національної поліції Вінниччина Анна Олійник додала, що загиблим виявився молодий чоловік віком 23–24 років. Попередньо встановлено, що він загинув у результаті вибуху гранати. Зараз на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото – Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.