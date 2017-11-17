Україна має втілити у життя антикорупційний суд, - Мінгареллі

Голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україні необхідно втілювати у життя антикорупційний суд.

Про це він сказав на EBA Annual General Membership Meeting, повідомляє Представництва ЄС в Україні.

"Немає потреби у подальших обговореннях чи дебатах щодо антикорупційних судів. Наразі їх просто необхідно втілити з оглядом на рекомендації Венеціанської Комісії. Якщо ви не посилите боротьбу проти корупції, не буде росту економіки, обсягів інвестиції, нових робочих місць для українців. Україні було б невиправдано застрягнути на рівні росту у 2,5%. Дайте антикорупційним організаціям змогу робити свою роботу!" ", - заявив він.

Мінгареллі також зазначив, що Україна, з усіма її ресурсами, талантами, розміром, населенням, потребує лише верховенства права.

"Якби на те була політична воля, Україна могла би бути успішнішою за сусідні країни", - зазначив голова представництва ЄС в Україні.

1) Посол Мінґареллі: Немає потреби у подальших обговореннях чи дебатах щодо антикорупційних судів. Наразі їх просто необхідно втілити з оглядом на рекомендації Венеціанської Комісії. pic.twitter.com/VQMKkcCeY5 — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) November 17, 2017

2) Посол Мінґареллі: Якщо ви не посилите боротьбу проти корупції, не буде росту економіки, обсягів інвестиції, нових робочих місць для українців. Україні було б невиправдано застрягнути на рівні росту у 2,5%. Дайте антикорупційним організаціям змогу робити свою роботу! — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) November 17, 2017