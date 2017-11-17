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Мілтон Фрідман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії

Україна має втілити у життя антикорупційний суд, - Мінгареллі

17 листопада, 2017 - 18:56
Фото: EU Delegation UA

Голова представництва ЄС в Україні  Хюг  Мінгареллі заявив, що Україні необхідно втілювати у життя антикорупційний суд.

Про це він сказав на EBA Annual General Membership Meeting, повідомляє Представництва ЄС в Україні.

"Немає потреби у подальших обговореннях чи дебатах щодо антикорупційних судів. Наразі їх просто необхідно втілити з оглядом на рекомендації Венеціанської Комісії. Якщо ви не посилите боротьбу проти корупції, не буде росту економіки, обсягів інвестиції, нових робочих місць для українців. Україні було б невиправдано застрягнути на рівні росту у 2,5%. Дайте антикорупційним організаціям змогу робити свою роботу!" ", - заявив він.

Мінгареллі також зазначив, що Україна, з усіма її ресурсами, талантами, розміром, населенням, потребує лише верховенства права.

"Якби на те була політична воля, Україна могла би бути успішнішою за сусідні країни", - зазначив голова представництва ЄС в Україні.

Джерело: День
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