Україна є основним об’єктом уваги ботів РФ у Twitter, - НАТО

Політичні актори використовують бот-акаунти в соцмережах з метою домінування у розмовах та маніпуляції громадською думкою про регіональну геополітику.

При цьому, геополітична боротьба навколо України, поруч з присутністю НАТО у країнах Балтії та Польщі, є одним із основних об’єктів уваги російських бот-акаунтів у соцмережі Twitter, передає Укрінформ.

Про це свідчить дослідження Центру передового досвіду з питань стратегічних комунікацій НАТО (The NATO Strategic Communications Centre of Excellence, або NATO StratCom COE).

“В цій секції досліджується, про що російськомовні боти говорять, коли вони не фокусуються на присутності НАТО в Балтії та Польщі... Хтось може очікувати, що фокус агрегованого контенту залишається про Балтію, чи, можливо, про Росію. Але це не так — Балтія згадується побічно, а пов’язані з Росією ключові слова представлені слабко. Натомість, основний фокус ботів — Україна. Донбас згадується у 4 рази більше користувачами Twitter, ніж “Путін”, - йдеться у дослідженні за період 1 серпня - 31 жовтня.

Також боти були зосереджені на темах міжнародного тероризму, закордонних виборах і референдумі.

Зазначається, що пов’язані з людьми акаунти більше поширювали питання, пов’язані з ідеологією, Америкою, Заходом, конфліктом на сході України та російською політикою. Людські акаунти також більш схильні до використання образ, расистських висловлювань, ніж боти. Також люди більше поширюють новини про внутрішню російську політику (такі ключові слова, як “Навальний”, “протест” зазвичай присутні у створених людиною повідомленнях). Боти ж більше займаються поширенням визначеного контенту, передусім, що стосується хаосу за кордоном.

Про саму Росію поширюється необразливий, некривдний контент. Незалежно від того, чи це створені ботом чи людиною повідомлення, вони лише посилюють позицію лояльних Кремлю медіа.

Згідно з даними NATO StratCom COE, хоча основний контент стосувався геополітики та міжнародних відносин, боти також поширювали непов’язані з політикою теми, які можна розбити на два кластери – різноманітні служби знайомств та лінки для завантаження (піратського) контенту і фінансові послуги, подорожі, погода. Ці кластери свідчать про існування монетизованих акаунтів у Twitter, які використовуються для просування політичної пропаганди.

Основним же предметом дослідження було згадування НАТО та країн Балтії (Латвія, Литва, Естонія) і Польщі у соцмережі Twitter.

“Російськомовні боти створюють приблизно 70% всіх російських повідомлень про НАТО в країнах Балтії та Польщі. При цьому, близько 60% активних російськомовних облікових записів, як видається, є автоматизовані. Для порівняння, 39% англомовних облікових записів є ботами. Вони створювали близько 52% всіх англомовних повідомлень за період серпня-жовтня”, - повідомили у NATO StratCom COE.

Звертається увага на те, що протягом звітного періоду фокус у пов’язаних з НАТО публікаціях в традиційних ЗМІ був спрямований на стратегічні російсько-білоруські навчання “Запад -2017”, які пройшли в середині вересня. Втім, ця тема не мала такої популярності у мережі Twitter. Передусім, дуже низьке згадування “Захід-2017” в контексті Альянсу було у російськомовному сегменті (при цьому, більшість згадок походили з українських, білоруських чи балтійських новинних ресурсів).

Згідно з дослідженням, російські ресурси не ігнорували “Запад-2017”, однак їх націленість була на аудиторію Заходу. Англомовний контент з прокремлівських пропагандистських ресурсів RT та Sputnik постійно вказував на “істерію Заходу” щодо навчань, з фокусуванням уваги на навчаннях НАТО, передусім у Польщі. Такі статті просувалися у тому числі в Twitter з використанням ботів, тролів та прихильників, що вилилося у низку спалахів активності (відповідно до подій, що мали місце в той час). У другій половині серпня та протягом вересня генеровані роботами лінки на контент лише на один домен RT.com становили 16% від усього англомовного контенту (при цьому, тут не враховано посилання з інших ресурсів, агрегаторів і блогів, які поширили статті RT, що означає, що справжнє співвідношення є навіть більшим).

Водночас, вказується на те, що у поточному звітному періоді майже не було великих політично вмотивованих робототехнічних втручань, на відміну від попереднього періоду протягом березня-липня. Загалом активність ботів була менша на 10-13%. На думку авторів дослідження, збільшення інтересу Twitter та інших соціальних мереж у вирішенні проблеми державних тролів та ботів може бути поясненням нижчого рівня активності у поточному періоді, у порівнянні з минулим.