Від ботулізму в Україні з початку року померло 11 людей

З початку року в Україні зареєстрували 112 випадків харчових отруєнь, викликаних збудником ботулізму ,11 з яких завершилися смертю. Про це повідомляє прес-служба Центру з контролю та моніторингу захворювань.

Дані опубліковано станом на 15 листопада 2017 року. За цей період зареєстровано 112 випадків харчових отруєнь, що викликані збудником ботулізму, від якого потерпіли 132 особи.

Зазначається, що харчові продукти, які були виготовлені в домашніх умовах, вживали 80 потерпілих; придбаних на підприємствах торгівлі – 35 потерпілих, невідомого походження – 10 потерпілих, придбані в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки тощо) – 7 потерпілих.

В попередні роки захворюваність на ботулізм повязана з продукцією, що вироблена на харчових підприємствах майже не реєструвалась або становила одиничні випадки і розглядалась як надзвичайна подія в державі.