З початку року населення України скоротилося до 42,4 млн, - Держстат

17 листопада, 2017 - 17:20
З початку року чисельність населення України скоротилася на 149,8 тис. осіб. Станом на 1 вересня 2017 року чисельність наявного населення становить 42 млн 434 тис.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
Відзначається істотне перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 64 живонароджених.
За даними Держстату, станом на 1 вересня населення України становила 42 млн 434 тис. осіб.
Згідно з оприлюдненою статистикою, з початку року в Україні народилися 274 тис. 909 людини, померли 428 тис. 471 чоловік.
Крім того, з початку року з України виїхали 3 тис. 787 осіб.
Джерело: 112 Україна