Білий дім за приписом суду відновив акредитацію журналіста CNN Акости

В адміністрації США заявили, що тимчасово відновлять допуск у Білий дім журналіста телеканалу CNN Джима Акости, виконавши, таким чином, припис суду.

"У відповідь на (рішення суду - ІФ) ми тимчасово відновимо пропуск репортера", - наводять американські ЗМІ витримки із заяви прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо й надалі працювати над правилами і процесами, щоб забезпечити в майбутньому справедливі і організовані прес-конференції", - наголошується в цій заяві.

Білий дім прийняв таке рішення після того, як у п'ятницю суд у США зобов'язав американську адміністрацію відновити акредитацію журналіста.

Постанову винесено в рамках розгляду позову Сі-Ен-Ен проти адміністрації президента США Д.Трампа, судові розгляди в цілому щодо цієї справи все ще тривають.

На рішення судді раніше вже відреагував і Дж.Акоста. Він подякував усім своїм колегам за підтримку, а також заявив, що пора "повертатися до роботи".

Раніше Сі-Ен-Ен подав позов проти Д.Трампа і низки його співробітників. Позов став відповіддю на припинення дії прес-карти Дж.Акости для проходу в Білий дім. Позивачі в особі телеканалу і Дж.Акости заявили, що Д.Трамп і ще п'ять відповідачів таким чином порушили їх права, гарантовані першою і п'ятої поправкою до Конституції США.

Перша поправка, зокрема, гарантує свободу преси в США. П'ята поправка дозволяє громадянам США не свідчити проти себе.

Крім Д.Трампа, відповідачами виступили прес-секретар президента США Сара Сандерс, глава апарату Білого дому Джон Келлі, заступник глави апарату з комунікацій Білл Шайн, директор секретної служби США Джозеф Кленсі, а також неназваний співробітник секретної служби, який забрав карту у Дж.Акости.

Білий дім позбавив акредитації кореспондента CNN Дж.Акосту. Перед цим на прес-конференції після проміжних виборів у США Дж.Акоста поставив президенту США кілька питань поспіль. В одному з питань журналіст розкритикував позицію президента щодо каравану мігрантів, який просувається до США, на що Д.Трамп попросив Дж.Акосту дозволити йому керувати країною. Потім Дж.Акоста спробував задати нові питання, але Д.Трамп перервав його, а у журналіста забрали мікрофон. Д.Трамп назвав Дж.Акосту "грубою, жахливою людиною".